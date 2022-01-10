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السورية للتجارة في طرطوس تتسوق 8 أطنان خضار و20 طناً حمضيات

2022-01-10

طرطوس-سانا

تسوق فرع السورية للتجارة في طرطوس اليوم بالتعاون مع الجمعية التعاونية الإنتاجية 8 أطنان من الخضار الطازجة المحمية وتم إرسالها إلى فرعي دمشق وريفها وبأسعار التكلفة من المزارعين وإلى المواطن مباشرة.

وفي السياق ذاته استمرت عمليات استجرار محصول الحمضيات لتبلغ الكمية المسوقة هذا اليوم 20 طناً من مختلف أنواع الحمضيات لرفد فرعي دمشق وريفها بالحمضيات ومن المزارعين مباشرة وبأسعار التكلفة ودون حلقات وساطة وبسعر مناسب للمواطن والمزارع.

يذكر أن الكميات المسوقة أمس من طرطوس بلغت 10 أطنان من الخضار المتنوعة و18 طناً من الحمضيات من مختلف الأصناف حيث تم الشراء من 7 مزارعين مباشرة.

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