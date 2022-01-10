بروكسل ترفع قرار تعليق السفر من 7 دول أفريقية تحسباً من أوميكرون

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السماح للمسافرين من سبع دول في إفريقيا الجنوبية بدخول أراضيه ورفع قرار تعليق السفر من هذه البلدان الذي اتخذه نهاية تشرين الثاني الماضي في محاولة لوقف تفشي أوميكرون الناجم عن فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد على حسابها على تويتر “إنه في الوقت الذي انتشر فيه أوميكرون شديد العدوى في جميع أنحاء أوروبا اتفقت الدول الـ 27 على رفع حالة الطوارئ للسماح باستئناف الملاحة الجوية مع بلدان أفريقيا الجنوبية”.

ومن المقرر أن يظل المسافرون من الدول السبع المعنية خاضعين للتدابير الصحية المطبقة على الوافدين من دول ثالثة وقد تشمل تقديم فحص “ذأر” سلبي يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت في أواخر تشرين الثاني الماضي على فرض قيود على جميع الرحلات من بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب افريقيا وزيمبابوي وهي البلدان التي رصدت فيها المتحورة الجديدة أوميكرون.

يذكر أن أوميكرون انتشر على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي في العديد من البلدان بينها فرنسا وبلجيكا والدنمارك خلال الأسبوعين الماضيين لكن “دلتا” الأكثر هيمنة في بقية أرجاء القارة الأوروبية.