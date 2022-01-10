أوليانوف: إلغاء الحظر على طهران شكل محور مباحثات فيينا

فيينا-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن مباحثاته مع نظيره الإيراني علي باقري كني تركزت على موضوع إلغاء الحظر المفروض على إيران من قبل أمريكا والغرب.

وقال أوليانوف في حسابه على موقع تويتر اليوم: ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا الخلافية والتي ينبغي في سياق إحياء الاتفاق النووي وإلغاء الحظر التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وفي تغريدة أخرى أشار أوليانوف إلى مباحثاته اليوم أيضا مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا مبينا أن الجانبين استعرضا خلال هذا اللقاء السبل الكفيلة بتسريع وتيرة المفاوضات وإلغاء الحظر على طهران.

وكان أوليانوف أكد أمس أن التوصل إلى النتيجة المنشودة في المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد يعتمد على الوقت والجهود المشتركة.

يذكر أن العاصمة النمساوية فيينا تستضيف الجولة الثامنة من المباحثات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة بشكل فردى عام 2018.