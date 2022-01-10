رئيس كازاخستان للمجلس الأوروبي: واجهنا عدواناً غير مسبوق

نور سلطان-سانا

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف خلال اتصال افتراضي أجراه اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن بلاده واجهت عدواناً غير مسبوق.

وقال توكايف عبر تويتر اليوم: أجريت اتصالاً مثمراً مع رئيس المجلس الأوروبي أطلعته فيه على آخر المعلومات حول الأوضاع في كازاخستان وأبلغته إننا واجهنا عملية عدوان غير مسبوق ومحاولة عبث بمؤسسات دولتنا واتخذنا إجراءات عاجلة لإعادة النظام الدستوري والشرعية.

وشدد توكايف على أن بلاده لم ولن تستخدم أبداً قوة مسلحة ضد المتظاهرين السلميين مؤكداً أن كل هذه الادعاءات كاذبة وستواصل كازاخستان تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس كازاخستان أكد في وقت سابق أن قوات الأمن تواجه مجرمين وقتلة بينهم أجانب مسلحون ومدربون مشدداً على رفضه التفاوض معهم وموضحاً أن الماتا تعرضت لهجوم من قبل 20 ألف مجرم لديهم خطة واضحة واجراءات بتنسيق جيد ودرجة عالية من الاستعداد القتالي.

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