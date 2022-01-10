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وكالة الأدوية الأوروبية تدرس ترخيص حبوب فايزر المضاد لكورونا

2022-01-10

أمستردام-سانا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم أنها بدأت بدراسة طلب لترخيص حبوب مضادة لفيروس كورونا كوفيد 19 من تصنيع شركة الأدوية الأمريكية فايزر.

ونقلت فرانس برس عن الوكالة قولها إنها بدأت بدراسة طلب للحصول على ترخيص تسويق مشروط للعقار الذي يحمل اسم باكسلوفيد وأنها ستقيم فوائده ومخاطره في غضون بضعة أسابيع مضيفة إن التوقيت يعتمد على ما إذا كانت بيانات فايزر صلبة بما يكفي.

وكانت الوكالة وافقت في كانون الأول الماضي على الاستخدام الطارئ للعلاج المعروف باسم باكسلوفيد في الاتحاد الأوروبي من أجل دعم السلطات الوطنية التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الاستخدام المبكر المحتمل للدواء.

كما أصدرت وكالة الأدوية الأوروبية تصريحا للاستخدام الطارئ لحبوب مضادة لكورونا من تصنيع شركة ميرك وتنظر في طلب قدمته الشركة للحصول على ترخيص عام.

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