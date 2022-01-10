الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء قوات الاحتلال على جامعة بيرزيت

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم على الطلبة الفلسطينيين في جامعة بيرزيت بمدينة رام الله في الضفة الغربية ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

وأكدت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن هذا الاعتداء الذي ينتهك الأعراف والقوانين الدولية هو جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال وحربه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته وممتلكاته.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /يونيسكو/ بالخروج عن صمته واتخاذ تدابير جادة والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته وجرائمه المتواصلة ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

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