إصابة طفل يمني بقصف مدفعي لمرتزقة النظام السعودي على الحديدة

صنعاء-سانا

أُصيب طفل يمني بجروح بليغة جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة النظام السعودي على منزله اليوم في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وذكرت قناة المسيرة اليمنية أن الطفل أصيب بعد قصف مرتزقة العدوان السعودي منزله بالقذائف في مديرية حيس.

في سياق متصل شن طيران النظام السعودي غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وغارتين على مديرية الجراحي بالمحافظة ذاتها في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويواصل النظام السعودي استهداف الأحياء السكنية والمنازل في مختلف المحافظات اليمنية بما فيها الحديدة التي توصلت الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار فيها وتفاهمات أخرى بشأن مدينة تعز.

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