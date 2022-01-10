مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الحي المذكور شرق المدينة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية فيه.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وكان آخرها اليوم اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الاقصى وقيامهم بجولات استفزازية في باحاته.

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