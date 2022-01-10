منشأتان سياحيتان جديدتان في درعا

درعا-سانا

منحت مديرية السياحة في درعا رخصتي إشادة سياحية لمسبح في مدينة الصنمين ومسبح ومطعم على أتوستراد دمشق درعا بقيمة استثمارية تصل لنحو مليار ليرة سورية.

وذكر مدير السياحة ياسر السعدي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن العام الماضي شهد دخول ثماني منشآت سياحية الى سوق العمل تتضمن مطاعم ومسابح مبيناً أن المديرية منحت في العام الماضي ترخيصا لستة مكاتب ومؤسسات سياحة وسفر ولديها 20 مكتباً قيد الترخيص في حين يصل العدد الإجمالي للمكاتب المرخصة إلى 63 مكتباً.

وبين السعدي أن المديرية كثفت جولاتها على المنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي ونظمت ثلاثة ضبوط نجم عنها إغلاق مطعمين ومكتب سياحة وسفر.

وأضاف أن المديرية تتابع عملها في مجال السجل السياحي ويبلغ عددها الإجمالي 32 سجلاً وتم منح أربعة سجلات في العام الماضي مبيناً أن المديرية منحت 39 موافقة لرحلات سياحية داخلية في العام المنصرم وذلك ضمن إطار الترويج وتنشيط وتشجيع السياحة الداخلية.

وأوضح أن ترميم مركز استعلامات نصيب الحدودي وصل الى مراحله النهائية وتبلغ نسبة الإنجاز 95 بالمئة.

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