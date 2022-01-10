بيع أكثر من 45 ألف طن من الإسمنت الأسود في درعا خلال العام الماضي

درعا-سانا

باع فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء “عمران درعا” في العام الماضي كمية من الإسمنت الأسود بلغت 45791 طناً.

وذكر مدير الفرع رامي النجم بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الأولوية في البيع للقطاع العام يتبعه أصحاب رخص البناء والحرفيون وبعدهم تأتي طلبات الترميم المقدمة من المواطنين مبيناً أن الفرع يوزع على المراكز التابعة له في درعا وإزرع والصنمين وخربة غزالة وداعل ونوى و جاسم كميات بنسب معينة وحسب عدد الرخص والحرفيين المسجلين في كل مركز.

وأضاف أن الفرع يستجر يومياً من الإدارة المركزية كمية من الإسمنت الأسود تبلغ 150 طناً على مدى خمسة أيام أسبوعياً.

وخرج مقر الفرع عن الخدمة بداية الحرب وتتابع أعماله حالياً في مقر مؤقت بحي الكاشف وسط مدينة درعا.

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