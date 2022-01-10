أمطار اللاذقية اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرباع معن أسعد وعدد من الرياضيين يزورون جناح سورية في إكسبو 2020 دبي
2022-01-09
النظام التركي يعلن مقتل 3 من جنوده على الشريط الحدودي مع سورية
2022-01-08
مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان
2022-01-08
كوبا تجدد إدانتها الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
2022-01-08
سياح أجانب يزورون تدمر ويوثقون جرائم الإرهابيين بحق الأوابد الأثرية
2022-01-08
مرتيني يبحث مع وفد أردني سبل التعاون السياحي
2022-01-06
بوليانسكي: منظمة حظر الأسلحة أوقفت تعاونها مع سورية في محاولة لإلقاء اللوم عليها
2022-01-06
محليات
الحرارة إلى انخفاض وأمطار فوق الساحل والجزيرة
2022-01-10
السويداء.. أكثر من 600 مليون ليرة العام الماضي لإتمام مشروعات صرف صحي
2022-01-10
أمطار متفرقة في بعض المحافظات أعلاها 19 مم بالحسكة
2022-01-10
وزير التربية: القانون رقم 38 يطور التعليم المهني ويغير الصورة النمطية عنه
2022-01-09
ضبط شاحنة أسمنت أسود ومعامل ألبان وأجبان ومرتديلا مخالفة بريف دمشق
2022-01-09
دورات هندسية نوعية في مركز تدريب الشركة العامة للدراسات الهندسية-فيديو
2022-01-09
افتتاح مخابر وسوق منتجات المرأة الريفية والاطلاع على الواقعين الزراعي والتربوي بريفي حلب والرقة
2022-01-09
رياضة
باريس سان جيرمان يتعادل مع أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي
2022-01-10
يوفنتوس يتغلب على روما في الدوري الإيطالي
2022-01-09
الكاميرون تفوز على بوركينا فاسو في افتتاح كأس الأمم الإفريقية
2022-01-09
الإسباني نادال يتوج ببطولة ملبورن للتنس
2022-01-09
منتخبنا الأول يختتم معسكره في حلب
2022-01-09
برشلونة يفقد أحد لاعبيه لخمسة أسابيع
2022-01-09
ميلان في الصدارة مؤقتاً
2022-01-09
اقتصاد
بيع أكثر من 45 ألف طن من الإسمنت الأسود في درعا خلال العام الماضي
2022-01-10
السورية للتجارة بالسويداء: استجرار نحو 80 طناً من حمضيات طرطوس واللاذقية
2022-01-10
تراجع أسعار النفط عالمياً
2022-01-10
السورية للتجارة تتسوق 18 طن خضار وحمضيات من مزارعي طرطوس اليوم
2022-01-09
الوطنية للتمويل الأصغر بالسويداء.. قروض تجاوزت 3 مليارات ليرة خلال 2021
2022-01-09
صناعيو منطقة فضلون2: ضرورة الإسراع بمشاريع البنى التحتية
2022-01-09
تسليف السويداء يمنح قروضاً بقيمة تتجاوز 5 مليارات و700 مليون ليرة
2022-01-09
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الحرارة إلى انخفاض وأمطار فوق الساحل والجزيرة
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بدء تأهيل وصيانة ناعورة البشريات الكبيرة بحماة
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الدفاع الروسية تعلن بدء قوات حفظ السلام تنفيذ مهامها في كازاخستان
أمطار اللاذقية اليوم
2022-01-10
مجد سليمان
أمطار اللاذقية اليوم
2022-01-10
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الحرارة إلى انخفاض وأمطار فوق الساحل والجزيرة
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مراسل سانا: صوت الانفجار الذي سمع دويه في مدينة درعا قبل قليل ناتج عن تفجير وحدات الجيش لعبوات وألغام من مخلفات الإرهابيين على أطراف المدينة باتجاه قرية النعيمة
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تصوير: مجد سليمان
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