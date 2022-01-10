الحرارة إلى انخفاض وأمطار فوق الساحل والجزيرة

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات مع زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة فوق المنطقة الساحلية والجزيرة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 55 كم/سا بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

وحسب النشرة تضعف الفعالية الجوية يوم غد وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاثنين الثلاثاء الاربعاء دمشق 14/5 15/7 16/5 القنيطرة 13/4 14/5 15/4 درعا 15/5 16/7 17/5 السويداء 13/5 14/6 15/4 حمص 13/5 14/4 15/5 حماة 14/5 15/4 16/6 الحسكة 15/8 16/9 17/7 اللاذقية 19/15 20/14 21/13 طرطوس 19/16 20/14 21/13 حلب 15/5 16/6 17/4 ادلب 15/5 16/6 17/4 دير الزور 16/6 17/7 18/5 الرقة 14/4 15/5 16/4

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