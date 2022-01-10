باريس سان جيرمان يتعادل مع أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

تعادل فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه أولمبيك ليون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح أولمبيك ليون التسجيل عبر لاعبه لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ 8 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة عبر لاعبه تيلو كيرير في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة بقي باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب فرق الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة بينما يحتل أولمبيك ليون المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency