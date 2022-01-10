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26 وفاة و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

2022-01-10

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 392857 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 21964 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 879 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 327144 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 29 حالة وفاة و 830 إصابة بفيروس كورونا.

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