النظام السعودي يعرض مشاهد صواريخ مقتطعة من فيلم أمريكي على أنها في ميناء الحديدة اليمني

صنعاء-سانا

عرض النظام السعودي مشاهد لصواريخ بعيدة المدى مقتطعة من فيلم أمريكي وزعم أنها في ميناء الحديدة اليمني.

وزعم المتحدث باسم تحالف العدوان على اليمن تركي المالكي أن الصواريخ يتم تجميعها وتركيبها داخل ميناء الحديدة بهدف تبرير قصفه فيما أظهرت المشاهد المعروضة أنها من فيلم وثائقي أمريكي عرض في العام 2010 عن غزو العراق.

وعلق رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام على هذه المشاهد بالقول: “من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر باستعراض ناطق تحالف العدوان ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين أنه مشهد من فيلم تم اجتزاؤه وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي لتحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية”.

من جهته قال عضو الوفد الوطني اليمني عبدالملك العجري إن “فضيحة ناطق العدوان يجب أن تحرج المجتمع الدولي إزاء إغلاق ميناء الحديدة” مؤكداً أن فضيحة المالكي تفند كل مزاعم العدوان تجاه اليمن وتظهر فشل أهدافه.

يشار إلى أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم “سيفير كلير” وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم الموجود على موقع يوتيوب.