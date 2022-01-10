ضبط شاحنة أسمنت أسود ومعامل ألبان وأجبان ومرتديلا مخالفة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 6 أطنان أسمنت أسود معدة للاتجار بالسوق السوداء ومعامل ألبان وأجبان ومرتديلا تطرح مواد مخالفة للمواصفات ومخبز ينقع الخبر بالماء.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سائر شيحا أن عناصر المديرية ضبطوا سيارة شاحنة في عين منين محملة بكمية 6 أطنان أسمنت أسود قام صاحبها بتغيير وجهة السيارة بقصد الاتجار وكذلك معملي ألبان وأجبان في أشرفية صحنايا بمخالفة إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات.

ووفق شيحا تم ضبط معمل مرتديلا في الكسوة بمخالفة عدم وجود بيانات باللغة العربية على بطاقة البيان وتم حجز كمية 500 كغ من محسنات اللانشون ومخبزاً تموينياً في منين بمخالفة نقع الخبز بالماء.