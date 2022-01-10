أوليانوف: نتائج مفاوضات فيينا تعتمد على الوقت والجهود المشتركة

فيينا-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن التوصل إلى النتيجة المنشودة في المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد يعتمد على الوقت والجهود المشتركة.

وقال أوليانوف في حسابه على موقع تويتر اليوم إن موسكو تؤيد تقييم طهران بشأن انحسار نقاط الاختلاف حول مسودة الاتفاق النووي.

وكان أوليانوف أكد أمس أن المفاوضات النووية في فيينا تمضي في أجواء إيجابية وحازمة.

يذكر أن العاصمة النمساوية فيينا تستضيف الجولة الثامنة من المباحثات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة بشكل فردي عام 2018.