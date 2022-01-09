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السورية للتجارة تتسوق 18 طن خضار وحمضيات من مزارعي طرطوس اليوم

2022-01-09

طرطوس-سانا

تسوق فرع طرطوس في السورية للتجارة كميات من الخضار والحمضيات من المزارعين مباشرة وذلك بالتعاون مع الجمعية التعاونية الإنتاجية وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الفرع والجمعية برعاية الأمانة السورية للتنمية.

وبلغت الكميات المسوقة لليوم 10 أطنان من الخضار المتنوعة و18 طناً من الحمضيات من مختلف الأصناف حيث تم الشراء من  7 مزارعين مباشرة.

وتعمل السورية للتجارة بالتعاون والتنسيق اليومي مع الجمعية على رفد فروعها على كامل الجغرافيا السورية بالخضار الطازجة كما تعمل على دخول المزارع لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات وبسعر التكلفة بعيدا عن حلقات الوساطة بما يخدم المواطن والمزارع معاً.

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