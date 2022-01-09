مديرية المسارح والموسيقا تحتفي بيوم المسرح العربي بخمسة عروض

دمشق-سانا

تحتفي مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بيوم المسرح العربي من خلال احتفالية تضم خمسة عروض تقدمها فرق المسرح القومي في خمس محافظات.

وقال مدير المسارح والموسيقا عماد جلول في تصريح لـ سانا تسعى المديرية بشكل دائم لمواكبة الفعاليات المسرحية العربية والعالمية من خلال إقامة الاحتفاليات والمهرجانات المسرحية في مختلف المحافظات سعياً منها لمشاركة المسرحيين بهذه المناسبات ولإغناء الحركة المسرحية المحلية وتقديم العروض ذات السوية الجيدة لجمهور الخشبة في سورية.

وسيقدم العرض المسرحي بعنوان الثعلب والعنب من إخراج ليال الهادي على مسرح الحمراء بدمشق وعرض للأطفال بعنوان الكلام القديم من إخراج يوسف شموط على مسرح المركز الثقافي في حماة وعرض بعنوان ظلال البقاء من إخراج سامر مرشد على خشبة المسرح القومي بطرطوس وعرض لكل من يعشق الحياة من إخراج اسماعيل خلف على خشبة المركز الثقافي بالحسكة ومسرحية وحش طوروس على خشبة المركز الثقافي بالسويداء.

كما أعلنت مديرية المسارح والموسيقا أيضاً عن جدول العروض المسرحية لمهرجان مسرح الطفل الذي سينطلق مع العطلة الانتصافية في الـ15 من الشهر الجاري وحتى الـ22 منه.

يذكر أن يوم المسرح العربي الموافق للعاشر من شهر كانون الثاني أطلقته الهيئة العربية للمسرح في ذات يوم تأسيسها عام 2008 ليكون يوماً للاحتفاء بالمسرح العربي في مختلف الدول العربية حيث كتب كلمة هذا العام الفنان اللبناني رفيق علي أحمد.

محمد سمير طحان