تظاهرات في السودان للمطالبة بسرعة تشكيل حكومة جديدة

الخرطوم-سانا

خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى تظاهرات للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة سونا السودانية أن المتظاهرين “رددوا هتافات تدعو إلى مدنية الدولة وحملوا لافتات تطالب بعودة السلطة للشعب”.

وأغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

بدورها أعلنت لجنة الأطباء المركزية مقتل متظاهر إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق خلال مشاركته في هذه التظاهرات.

ويشهد السودان أزمة سياسية بدأت في الـ 25 من شهر تشرين الأول الماضي بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل مجلس سيادي جديد استبعد منه العديد من الأعضاء الذين يمثلون قوى سياسية وحزبية.

وبعد حوالي شهر وقع الطرفان اتفاقاً في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية ينص على عودة حمدوك لتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة لكن الأخير اعتذر عن التشكيل ودعا إلى حوار أوسع بين كل القوى.

ومع استمرار الأزمة أعلنت الأمم المتحدة امس أنها ستطلق “مشاورات أولية” بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد.