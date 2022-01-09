ريابكوف: عدم التوصل لاتفاق ضمانات أمنية مع الغرب سيدفعنا إلى وسائل أخرى

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو سيدفع موسكو للجوء إلى وسائل أخرى لضمان التوازن الضروري للقوى وردع المنافسين.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله اليوم إن “حلف الناتو أعلن عدم قابلية أمن الغرب للتجزئة ولكن هذا التفسير الخاطئ سيضطرنا للجوء إلى وسائل أخرى لضمان التوازن الضروري لردع الخصم في حال عدم التوصل إلى الاتفاق المطلوب والعاجل على الضمانات القانونية”.

وأضاف ريابكوف: “سيكون من السذاجة توقع إحراز تقدم في قضايا الضمانات الأمنية في المحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو في ضوء الموقف العلني للشركاء الغربيين قبل الاجتماع وقبل بدء الاتصالات مباشرة”.

وأعرب ريابكوف عن خيبة أمل روسيا مما تقوله الولايات المتحدة وبروكسل قبل المحادثات الأمنية في جنيف المقرر انطلاقها اليوم.

وتعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات اليوم وغداً في جنيف بشأن مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية.

من جهة أخرى وصف ريابكوف تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول إمكانية تدبير روسيا حادثاً لاستغلاله لمهاجمة أوكرانيا بأنه تصريح “استفزازي وغبي وموجه للأشخاص الذين يؤمنون بشكل أعمى بالدعاية الأمريكية”.

وقال ريابكوف “إن حديث بلينكن عن الاستفزازات بعد مرور مدمرة بريطانية رفقة طائرة استطلاع أمريكية قبالة سواحل سيفاستوبل في البحر الأسود أمر غبي ومزحة ساخرة لا علاقة لها بالواقع” مشدداً على أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى تشويه نهج موسكو التي لا تتبع أي نوايا سرية تجاه كييف وتطالبها فقط بتطبيق اتفاقات مينسك بشكل كامل.

وجدد ريابكوف التأكيد على استعداد بلاده لمواصلة العمل مع جميع الأطراف في كل المنصات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.