يوفنتوس يتغلب على روما في الدوري الإيطالي

روما-سانا

تغلب فريق يوفنتوس على مضيفه روما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو.

سجل رباعية فريق يوفنتوس كل من اللاعبين باولو ديبالا ومانويل لوكاتيلي وديان كولوسيفسكي وماتيا دي تشيليو في الدقائق 18و70 و 72 و 77 بينما سجل ثلاثية روما كل من تامي أبراهام وهنريك مخيتاريان ولورينزو بيليغريني في الدقائق 11 و 48 و 53.

وبهذه لنتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد روما عند 32 نقطة في المركز السابع.

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