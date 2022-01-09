رئيس الحكومة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله ضد المحتل الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتيه أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله ضد المحتل الإسرائيلي حتى دحره عن أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وقال اشتيه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني نقلتها وكالة “وفا” الفلسطينية:” نحن أهل الأرض ومتجذرون فيها ونضالنا من أجلها مستند إلى أخلاق ومبادئ راسخة ومعنا كل أحرار العالم وباسم الشهداء سنهزم الاحتلال العابر عليها لأننا ضد الظلم في فلسطين وحيثما وجد”.

وشدد أشتيه على التزام الفلسطينيين بالتمسك بحقوقهم غير القابلة للتصرف التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية وبكل ما له علاقة بتاريخ فلسطين وفاء للأرض والمقدسات والانسان وللشهداء ولأسرهم.