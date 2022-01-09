الخارجية الروسية: تسيير 13 رحلة جوية من ألماتا الكازاخية إلى روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تسيير 13رحلة جوية اليوم من مدينة ألماتا جنوب كازاخستان إلى روسيا تحمل على متنها 1422 شخصاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الرحلات تمت على متن طائرات النقل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم كلاً من (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان) إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان حيث انتشرت الوحدة الروسية في مطار مدينة ألماتا.

وأكد رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف أن قوات الأمن تواجه مجرمين وقتلة بينهم أجانب مسلحون ومدربون مشدداً على رفضه التفاوض معهم موضحاً أن ألماتا تعرضت لهجوم من قبل 20 ألف مجرم لديهم خطة واضحة وإجراءات بتنسيق جيد ودرجة عالية من الاستعداد القتالي.

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