عبداللهيان: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاقتراب من التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا النووية بين بلاده ومجموعة أربعة زائد واحد.

وقال عبداللهيان في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم سنواصل المفاوضات بمنطق قوي وقدمنا حلولاً للأطراف الأخرى ونحن عازمون على أن تصل المفاوضات إلى النتيجة المطلوبة من خلال اتخاذ مسارات عملية مبنية على المصالح الوطنية.

وأضاف آمل أن يتم الاتفاق بأسرع وقت فنحن لا نريد مفاوضات استنزافية ومطولة مشيراً إلى أن فرنسا كانت تلعب دور الشرطي السيئ لكنها باتت تتصرف بطريقة معقولة مؤخراً.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا الجولة الثامنة من المباحثات النووية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بهدف إحياء الاتفاق النووي الذى خرجت منه الولايات المتحدة بشكل فردي عام 2018.

وكان عبداللهيان أعلن أمس أن مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح وأن بلاده تمتلك الإرادة اللازمة والنية الحسنة للتوصل إلى اتفاق جيد مع الدول الغربية.

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