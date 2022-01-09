الوطنية للتمويل الأصغر بالسويداء.. قروض تجاوزت 3 مليارات ليرة خلال 2021

السويداء-سانا

منح فرع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بالسويداء خلال العام الماضي 2265 قرضاً لتمويل المشروعات الصغيرة المتنوعة وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات و200 مليون ليرة سورية.

وذكر مدير فرع المصرف تميم نصر لمراسل سانا أن القروض الممنوحة توزعت بواقع 1093 قرضاً تنموياً إنتاجياً أغلبها للمشروعات الزراعية بقيمة مليارين و200 مليون ليرة و1172 قرضاً شخصياً واستهلاكياً بقيمة نحو مليار ليرة.

وأشار إلى أن منح القروض تم بشكل ميسر بناء على التعليمات الناظمة للإقراض وبسقوف وصلت بالنسبة للمشروعات الصغيرة إلى 30 مليون ليرة ومدة سداد تصل إلى 8 سنوات.

يشار إلى أن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر يعمل وفق دوره التنموي على منح القروض المسهلة بمختلف فروعه في المحافظات بهدف دعم تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency