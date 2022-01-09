ميلان في الصدارة مؤقتاً

روما-سانا

حقق فريق ميلان فوزاً كبيراً اليوم على مضيفه فينيسيا بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي ليحتل الصدارة مؤقتاً.

وافتتح المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة الثالثة لينهي ميلان الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف الفرنسي ثيو هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 48 ليعود ويسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 58.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة من 21 مباراة ليرتقي إلى الصدارة متفوقاً بنقطتين عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الذي خاض 19 مباراة بينما توقف رصيد فينيسيا عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

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