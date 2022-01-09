الخامنئي: إيران لن تستسلم أمام غطرسة الأعداء

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد على الخامنئي أن بلاده لن تستسلم أمام غطرسة الأعداء معتبراً أن تقدمها مرهون بعمل المخلصين وهو ما شهدته إيران طوال 42 عاماً.

وقال الخامنئي في كلمة له اليوم تم نقلها على وسائل الإعلام التلفزيونية: إن “سياسة التفرقة هي ما يعمل عليها الأعداء طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة ويجب ألا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية” مضيفاً علينا أن نقوي الأمل الذي يسعى الأعداء لإطفاء جذوته ويحولونه إلى يأس في قلوب الشباب الإيرانيين.

وشدد الخامنئي على أهمية الحفاظ على الوحدة لافتاً إلى أنه من الطبيعي وجود اختلافات في الآراء والأذواق والأساليب لكن يجب ألا نسمح لهذه الاختلافات أن تؤدي إلى إضعاف التلاحم الشعبي.

وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة في البلاد إلا أن نظام الجمهورية الإسلامية حقق نجاحات كثيرة في مختلف المجالات داعياً إلى مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات في مختلف الاجهزة والنظر في مقترحات الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة واعتماد آلية يمكنها استخدام هذه المقترحات والأفكار.

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