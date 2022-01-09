مصرع 5 أشخاص في فيضانات بجنوب إفريقيا

جوهانسبورغ-سانا

لقي 5 أشخاص مصرعهم في فيضانات شهدتها محافظة كيب الشرقية في جنوب إفريقيا.

ونقلت “فرانس برس” عن رئيس وزراء المحافظة أوسكار مابويان قوله للصحفيين اليوم: “لدينا 5 وفيات من بينهم شرطي غطاس جراء هذه الفيضانات المفاجئة” مشيراً إلى أن المياه غمرت المناطق المنخفضة في جنوب المحافظة خلال بضع ساعات.

وكانت أمطار غزيرة ومفاجئة هطلت أمس على بعض مناطق المحافظة الجنوبية ومن بينها ايست لندن وهي مدينة ساحلية على المحيط الهندي.

وتعتبر مدانتسان إحدى أكثر المناطق تضرراً وهي منطقة شاسعة تقع في ضواحي ايست لندن.

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