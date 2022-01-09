قائد قوات حفظ السلام في كازاخستان: نسعى لتحقيق الاستقرار الكامل

نور سلطان-سانا

أعلن قائد قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي آندريه سيرديوكوف اليوم أن هذه القوات بدأت انتشارها وتنفيذ مهامها في كازاخستان.

ونقلت سبوتنيك عن سيرديوكوف قوله خلال إحاطة إعلامية مع نائب وزير الدفاع الكازاخستاني سلطان جمالدينوف: تنفيذ مهام قوات حفظ السلام الجماعية سيتواصل حتى الاستقرار الكامل للوضع في البلاد.

وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد طلب من رئيسها قاسم جومارت توكاييف لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه “بالتهديد الإرهابي”.

وفي سياق متصل بدأت وحدات من القوات الروسية ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا بأعمال تدريبية.

وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن “وحدات فرعية من القوات الروسية ضمن قوة حفظ السلام في كازاخستان باشرت تدريبات خاصة بمنع وقوع الحالات الطارئة”.

تجدر الإشارة إلى أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري ألما آتا وزيتيجين في جمهورية كازاخستان مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency