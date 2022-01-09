افتتاح محكمة صلح المليحة بريف دمشق

دمشق-سانا

افتتحت اليوم محكمة صلح المليحة بريف دمشق المختصة بالفصل في الدعاوى والشؤون القضائية وتقديم الخدمات العدلية للمواطنين.

وزير العدل القاضي أحمد السيد أوضح في تصريح خاص لـ سانا أن افتتاح هذه المحكمة جاء نتيجة للجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المحلي بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة المليحة والقرى والبلدات التابعة لها بعد تحريرها من الإرهاب.

وبين الوزير السيد أن وجود محكمة بمنطقة المليحة يسهم بتوفير الوقت والجهد وتخفيف أعباء ومشاق التنقل على أبناء المنطقة لمراجعة شؤونهم القضائية موضحاً أن المحكمة تضم قاضي نيابة عامة وقاضي صلح وقاضياً شرعياً وكاتب بالعدل لتنظيم الوثائق العدلية والوكالات.

تلا ذلك اطلاع وزير العدل على واقع العمل بمحكمة جرمانا ولقاء القضاة ومناقشة الصعوبات التي تعترض عملهم حيث أكد الوزير السيد على المجتمعين ضرورة السرعة بالبت في الدعاوى وفصلها بينما استمع لعدد من القضايا والمشاكل التي طرحها بعض المراجعين الموجودين بالمحكمة ليصار إلى معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة.

مدى علوش

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