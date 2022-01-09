الأسترالية بارتي تتوج بلقب أديلايد للتنس

كانبرا-سانا

توجت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً اليوم بلقب بطولة أديلايد الدولية للتنس.

ووفق شبكة سكاي سبورتس حصدت بارتي ثاني لقب لها في بطولة أديلايد في غضون ثلاثة أعوام بعد فوزها في المباراة النهائية على الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و6-2.

وحققت بارتي فوزها الـ17 مقابل هزيمة واحدة في مواجهة المصنفات العشرين الأوائل على العالم منذ بداية العام الماضي وتستعد للمشاركة في بطولة سيدني الكلاسيكية للتنس تمهيداً لمشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تنطلق في الـ17 من الشهر الجاري.

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