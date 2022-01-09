الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير أبو حميد رغم الخطر على حياته

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعنته ويرفض الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد رغم التراجع الكبير في وضعه الصحي والخطر الذي يهدد حياته مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذه.

وأوضحت أماني سراحنة المتحدثة باسم نادي الأسير في تصريحات لوكالة وفا إن أبو حميد المصاب بالسرطان والذي دخل في حالة غيبوبة منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب التهاب رئوي حاد بوضع صحي خطير للغاية وغير مطمئن على لإطلاق وحدثت انتكاسة جديدة على حالته.

ولفتت سراحنة إلى أن طواقم المحامين في نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين يواصلون تقديم الطلبات إلى سلطات الاحتلال للإفراج عنه ونقله إلى أحد المشافي الفلسطينية بالضفة الغربية لكنهم يقابلون ذلك بالرفض ما يستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج عنه.

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