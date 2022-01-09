ضبط مبلغ مزور مخبأ ضمن جدار منزل في جرمانا

ريف دمشق-سانا

ضبطت عناصر مركز شرطة ناحية جرمانا بريف دمشق مبلغاً مالياً مزوراً عبارة عن 126 قطعة من فئة الخمسة آلاف ليرة مخبأة ضمن جدار منزل أعيد ترميمه.

ووفقاً لما نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي فإنه تم الكشف عن المبلغ المزور عندما أحضر أحد المواطنين إلى مركز شرطة ناحية جرمانا طفلة تبلغ من العمر حوالي 13 عاماً تدعي أنها ضائعة لكن تبين أنها هربت من منزل جدتها في جرمانا نتيجة المعاملة السيئة.

وبينت الوزارة أنه بالحديث مع الفتاة أعلمت ضباط وعناصر المركز أن والدها في السجن وقد رأت جدتها وخالتها زوجة أبيها تقومان بإخفاء نقود داخل جدار المنزل وإعادة ترميم الجدار فتوجهت دورية من المركز إلى المنزل وبتحريها أصولاً وحفر الجدار عثرت على مبالغ مالية من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية تبين أنها مزورة.

وبالتحقيق مع المدعوتين (فخرية م) و (ريماز غ) اعترفتا بأن المبلغ المالي مزور وهو عائد لصاحب المنزل الموجود في السجن بجرم تعاطي المواد المخدرة وقامتا بإخفائه في جدار المنزل لحين خروجه من السجن وتبين أن عدد القطع النقدية المزورة 126 قطعة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية.

تمت مصادرة المبلغ المزور وقدره 630 ألف ليرة سورية وتسليم الطفلة لجدتها الثانية وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

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