العثور على جثة طفل قبالة سواحل جزيرة ناكسوس اليونانية

أثينا-سانا

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم العثور على جثة طفل صغير في بحر إيجة بعد أسبوعين من حادثين مميتين في المنطقة لقاربين محملين بالمهاجرين أوديا بحياة العشرات منهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خفر السواحل قوله في بيان اليوم “إن الطفل الذي عثر على جثته يبلغ ثلاثة أعوام تقريبا” موضحاً أنه من المقرر نقل الجثة إلى ميناء بيريوس لتشريحها.

وعثر يوم الخميس الماضي على أربع جثث أخرى لرجل وامرأة وفتاتين ثلاث منها قبالة جزيرة ناكسوس وواحدة قبالة جزيرة باروس المجاورة.

وفي الـ 24 من كانون الأول 2021 تم انتشال 16 جثة لمهاجرين وهم 12 رجلاً وثلاث نساء وطفل وأنقذ 63 شخصاً آخر على متن قارب أبحر من ساحل تركيا الغربي باتجاه إيطاليا وغرق في بحر إيجة قرب جزيرة باروس.

وحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 2500 شخص ماتوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2021.

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