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تمديد قرارات منع تصدير مواد عدة حتى نهاية 2022

2022-01-09

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون حتى نهاية 2022.

وتضمنت المواد ورق الغار وزيته والزيزفون والأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محليا وذلك حتى نهاية 2022.

كما تضمنت القرارات تمديد منع تصدير البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك لغاية 1-6-2022 اضافة إلى زيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات وذلك حتى نهاية العام 2022.

ويأتي تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية.

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