ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الإرهابية شمال غرب نيجيريا إلى 200 شخص

ابوجا-سانا

ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات الإرهابية التي شهدتها ولاية زمفارا شمال نيجيريا خلال الأيام الماضية إلى 200 شخص على الأقل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية النيجيرية سدية عمر فاروق قولها في تصريح اليوم: “إنها فاجعة.. أكثر من 200 شخص دفنوا بسبب هجوم قطاع الطرق الذين شردوا 10 آلاف شخص أيضاً بعدما سويت منازلهم بالأرض” موضحة أن العشرات أيضا لا يزالون مفقودين.

وكانت حصيلة سابقة للهجوم الذي شنه مسلحون على قرى عدة في ولاية زمفارا أشارت إلى مقتل 143 شخصاً.

وتشهد نيجيريا عمليات وهجمات إرهابية في شمال شرق البلاد وهو ما أدى منذ العام 2009 إلى سقوط نحو 36 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency