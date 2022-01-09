الرباع معن أسعد ينال جائزة الإبداع الرياضي

أبو ظبي-سانا

نال الرباع السوري معن أسعد جائزة الإبداع الرياضي اليوم ضمن الدورة الـ 11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع إلى جانب 28 بطلاً رياضياً.

وتسلم رباعنا أسعد الجائزة عن فئة الرياضي الذي حقق إنجازاً رفيع المستوى في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة حيث أحرز برونزية أولمبياد طوكيو الأخيرة 2020 ضمن منافسات رفع الأثقال بوزن فوق 109 كغ.

وكان الرباع أسعد أحرز ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرفع الأثقال التي أقيمت مؤخراً في العراق بمشاركة واسعة من لاعبي المنتخبات العربية كافة.

ومنح الرباع الأولمبي أسعد منتخبنا الوطني الميداليات الذهبية الثلاث في منافسات فوق 109 كغ فجاءت بالخطف بـ 185 كغ والنتر بـ 235 كغ والمجموع بـ 420 كغ.

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