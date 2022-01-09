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التنمية الإدارية تعلن مسابقة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي في الجهات العامة

2022-01-09

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية اليوم عن إجراء مسابقة للفئتين الأولى والثانية واختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي.

وأوضحت الوزارة وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يبدأ تقديم الطلبات إلى ديوان المحافظة التي يرغب المتسابق التعيين أو التعاقد في الجهات العامة ضمنها اعتباراً من صباح الأحد المقبل الثالث والعشرين من كانون الثاني وحتى يوم الخميس الرابع والعشرين من شباط المقبل.

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