عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى

القدس المحتلة-سانا

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي كثفت انتشارها في البلدة القديمة وعلى بوابات المسجد وعرقلت حركة مرور الفلسطينيين ووصولهم إليه.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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