مقتل 6 إرهابيين جنوب غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

قتل ستة إرهابيين جراء اشتباكات مع الشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة بلوشستان قوله إن دائرة مكافحة الإرهاب نفذت الليلة الماضية عملية أمنية في منطقة كويتا أسفرت عن مقتل 6 من الإرهابيين في حين تمكن البعض من الفرار.

ولفت المتحدث إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب عثرت على مخبأ للأسلحة والذخيرة والمتفجرات في مكان المداهمة وأن القتلى تورطوا في تنفيذ عشرات الهجمات الإرهابية في البلاد وقد عثر بحوزة أحدهم على أكثر من 11 ألف دولار أميركي.

وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت أمس مقتل مسلحين اثنين جراء اشتباكات في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

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