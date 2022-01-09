الاحتلال الأمريكي يركب مصفاة نفط في حقول رميلان بريف الحسكة

الحسكة-سانا

قامت قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا “قسد” الانفصالية المرتبطة بها بتركيب مصفاة لتكرير النفط في حقول رميلان وذلك بالتوازي مع سرقة عشرات الصهاريج المحملة بالنفط ونقلها إلى الأراضي العراقية.

وذكر مصدر من مديرية حقول رميلان بالحسكة لـ سانا أن “قوات الاحتلال الأمريكي ركبت مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 3000 برميل يومياً بالتعاون مع ميليشيا “قسد” في حقول رميلان شمال شرق المحافظة”.

ورجح المصدر أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة زيادة كبيرة في عمليات سرقة ونهب النفط السوري من الجزيرة من قبل قوات الاحتلال الامريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة بها بعد تركيب المصفاة.

وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية لمراسلة سانا “أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت مساء أمس رتلاً من 79 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق إضافة إلى برادات وناقلات وعدد من الشاحنات ترافقها أربع سيارات عسكرية وتوجهت إلى شمال العراق عبر المعابر غير الشرعية.

وأخرجت قوات الاحتلال منذ ثلاثة أيام رتلاً مؤلفاً من 60 آلية بينها ناقلات وبرادات وصهاريج محملة بالنفط المسروق إلى شمال العراق.