هزة شدتها 5.9 تضرب بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسبي-سانا

ضربت هزة أرضية بشدة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا – غينيا الجديدة دون ورود تقارير أولية عن إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن معهد الولايات المتحدة للدراسات الجيولوجية قوله إن مركز الهزة كان على عمق 19 كيلومتراً في بحر سليمان وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر قبالة شواطئ جزيرة نيو بريتين.

وتقع بابوا – غينيا الجديدة على ما يسمى حزام النار في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً بسبب الاحتكاك بين الطبقات التكتونية.

وكان زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب منطقة الهضاب العالية في البلاد في شباط 2018 وأودى بحياة 521 شخصاً على الأقل.

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