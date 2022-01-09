إغلاق المدارس مجدداً في بعض ولايات المكسيك جراء كورونا

مكسيكو سيتي-سانا

سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي منذ بدء الجائحة لديها ما دفع بعض ولايات البلاد إلى إغلاق المدارس مجدداً.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة المكسيكية قولها اليوم إنه تم تسجيل 30671 إصابة جديدة ليصبح مجموع الإصابات في البلاد 4 ملايين و113789 إصابة فيما بقي عدد الوفيات مستقراً عند 202 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن الرقم القياسي السابق للإصابات المسجل في المكسيك في الـ18 من آب 2021 كان 28023 إصابة.

وتعد المكسيك خامس أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

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