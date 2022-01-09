كازاخستان: أضرار أعمال الشغب في البلاد تجاوزت الـ 200 مليون دولار

نور سلطان-سانا

أعلن وزير الداخلية في كازاخستان ييرلان تورغومباييف أن الأضرار الأولية الناجمة عن أعمال الشغب في البلاد تقدر بأكثر من 200 مليون دولار.

وقال الوزير الكازاخستاني في تصريح نقله موقع روسيا اليوم إنه خلال أعمال الشغب نهب اللصوص ومثيرو الشغب أكثر من 100 منشأة تجارية وبنكاً كبيراً وتعرضت أكثر من 400 مركبة وكذلك 346 هيئة للشؤون الداخلية للتلف والتدمير.

وأشار تورغومباييف إلى أن المسلحين عمدوا إلى إطلاق النار العشوائي في شوارع مدينة الماتا ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة وعسكريين ومواطنين عاديين لافتاً إلى فتح 125 تحقيقاً حول جميع وقائع استخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين وأعمال الشغب والقتل فضلاً عن السرقات وعمليات النهب.

من جهتها قالت الغرفة الوطنية للتجارة ولرجال الأعمال في كازاخستان إن إجمالي الأضرار التي لحقت بسلاسل البيع بالتجزئة في كازاخستان نتيجة أعمال الشغب يقارب الـ 212 مليون دولار.

وأشارت الخدمة الصحفية لوكالة حماية وتنمية المنافسة إلى أنه سيتم تعليق التداول بالبورصة حتى يستقر الوضع في البلاد.

وفي وقت سابق قدرت شبكات التجارة في كازاخستان الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب بـ 57 مليون دولار.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أكد أمس أن عصابات إرهابية متطرفة تلقت تدريباً في الخارج هي التي قادت أعمال الشغب ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر وضباط الشرطة.

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