الدفاع الروسية تعلن بدء قوات حفظ السلام تنفيذ مهامها في كازاخستان

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقله موقع روسيا اليوم إن وحدات من حفظ السلام الروسية التي وصلت سابقا إلى أراضي جمهورية كازاخستان بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والمطارات ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية.

وأوضحت الوزارة أن “المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان اعتقال أكثر من 5100 شخص خلال الأحداث الأخيرة في البلاد.

وجاء في بيان للوزارة إنه “حتى الآن تم اعتقال 5135 شخصاً في جميع أنحاء كازاخستان”.

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