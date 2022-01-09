9 كانون الثاني 1951- الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك

دمشق-سانا
1038/ وقوع زلزال شينصي في الصين ونتج عنه ما يقارب 2300 حالة وفاة.
1718/ فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.
1788/ ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الخامسة في ترتيب الانضمام.
1861/ ولاية ميسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الاهلية الأمريكية.
1939/ إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة في ليبيا إليها وتمنح سكانهما جنسيتها أثناء احتلالها لليبيا آنذاك.
1945/ الولايات المتحدة تغزو جويرة لوزون الفلبينية.
1951/ الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
1960/ الرئيس جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفييتي بلاده مبلغ 100 مليون دولار أمريكي مع رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.
1963/ أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة.
1995/ رائد الفضاء فاليري بولياكوف يتم 366 يوماً في المحطة الفضائية مير ليحطم بذلك الرقم القياسي في البقاء أطول مدة في الفضاء.
من مواليد هذا اليوم…
1913/ ريتشارد نيكسون الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة.
1922/ هار غوبند خورانا عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام /1968/.
1958/ سلمى المصري ممثلة سورية.
من وفيات هذا اليوم..
1873/ نابليون الثالث إمبراطور فرنسي.
1998/ كينيتشي فوكوي صيدلي ياباني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام /1981/.
أعياد ومناسبات…
عيد الجمهورية في صربيا.
عيد الجمهورية في البوسنة والهرسك.
عيد الشرطة في العراق.
عيد الشهداء في بنما.
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