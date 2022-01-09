9 كانون الثاني 1951- الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك

دمشق-سانا

1038/ وقوع زلزال شينصي في الصين ونتج عنه ما يقارب 2300 حالة وفاة.

1718/ فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.

1788/ ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الخامسة في ترتيب الانضمام.

1861/ ولاية ميسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الاهلية الأمريكية.

1939/ إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة في ليبيا إليها وتمنح سكانهما جنسيتها أثناء احتلالها لليبيا آنذاك.

1945/ الولايات المتحدة تغزو جويرة لوزون الفلبينية.

1951/ الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

1960/ الرئيس جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي بعد إقراض الاتحاد السوفييتي بلاده مبلغ 100 مليون دولار أمريكي مع رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.

1963/ أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة.

1995/ رائد الفضاء فاليري بولياكوف يتم 366 يوماً في المحطة الفضائية مير ليحطم بذلك الرقم القياسي في البقاء أطول مدة في الفضاء.

من مواليد هذا اليوم…

1913/ ريتشارد نيكسون الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة.

1922/ هار غوبند خورانا عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام /1968/.

1958/ سلمى المصري ممثلة سورية.

من وفيات هذا اليوم..

1873/ نابليون الثالث إمبراطور فرنسي.

1998/ كينيتشي فوكوي صيدلي ياباني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام /1981/.

أعياد ومناسبات…

عيد الجمهورية في صربيا.

عيد الجمهورية في البوسنة والهرسك.

عيد الشرطة في العراق.

عيد الشهداء في بنما.

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