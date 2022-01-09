زاخاروفا: تصريحات بلينكن حول دور قوات حفظ السلام في كازاخستان ثرثرة طفولية وهراء

موسكو-سانا

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الولايات المتحدة إلى الكف عن الكذب واستخدام المعايير المزدوجة عند الحديث عما يجري في كازاخستان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في تصريح لقناة سولوفيف لايف على موقع يوتيوب اليوم “لا يمكن للولايات المتحدة أن تكذب بعد الآن وأن تستخدم معايير مزدوجة عند وصف الوضع في كازاخستان على أنه احتجاجات فمن الواضح أنها ليست سلمية”.

وجددت زاخاروفا انتقاد موسكو لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول دور قوات حفظ السلام في كازاخستان وقالت إن “رد الفعل الأمريكي مجرد ثرثرة طفولية وهراء لا يستند إلى أي أدلة وهو يتعلق برهاب روسيا”.

وأكدت زاخاروفا أن إرسال قوات حفظ سلام من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان تم بشكل قانوني تماماً.