عبد اللهيان: نمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في فيينا

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح وأن بلاده تمتلك الإرادة اللازمة والنية الحسنة للتوصل إلى اتفاق جيد مع الدول الغربية.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانکار “إذا أظهر الجانب الغربي أيضًا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبامكاننا التوصل إلى اتفاق جيد”.

في سياق آخر أشار عبد اللهيان إلى أن إيران تمكنت من “السيطرة على تفشي فيروس كورونا بشكل جيد” وتم حتى الآن تطعيم 89 بالمئة من المواطنين وهم يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح في الوقت الحاضر.

بدوره أشار وزير الخارجية الهندي إلى أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الهند آخذ في الازدياد ولكن نظرا لسرعة التطعيم الجيدة يمكن إيقاف هذه الوتيرة.