مسؤول أمريكي: مستعدون للحوار مع موسكو بشأن الترتيبات الأمنية

واشنطن-سانا

أعلن مسؤول أمريكي استعداد بلاده للتباحث مع روسيا بشأن ترتيبات أمنية تخص الصواريخ والتدريبات العسكرية وذلك خلال المحادثات الثنائية المرجح انعقادها في جنيف يوم غد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض لم تحدد هويته قوله “إن واشنطن مستعدة لمناقشة إمكان فرض قيود متبادلة على حجم ونطاق التدريبات التي تجريها روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي” معتبرا أنه من الممكن إحراز تقدم في المحادثات الثنائية “شرط أن تكون التعهدات متبادلة.

واعتبر المسؤول الأمريكي أن بلاده تنظر إلى هذه المناقشات بواقعية وليس بتفاؤل وأنها ستكون “استطلاعية” ولن تؤدي إلى تعهدات نهائية.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية وزعت في السابع عشر من الشهر الماضي مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول دورهما في أوروبا.